Duitsland stelt uitzetting Afghaanse asielzoekers uit na aanslag in Kaboel

De ontploffing in Kaboel vond plaats bij het Sanbakplein, in de buurt van verschillende ministeries, het plaatselijke NAVO-hoofdkwartier en buitenlandse ambassades, waaronder die van Duitsland. Aan de Duitse ambassade kwam een Afghaanse bewakingsagent om. Er raakten ook meerdere medewerkers gewond en het gebouw is beschadigd.



Groepsdeportaties

In het verleden mochten afgewezen Afghaanse asielzoekers in Duitsland blijven wegens de onveiligheid in hun geboorteland. Vorig jaar nam Berlijn echter de omstreden beslissing om delen van Afghanistan als veilig aan te duiden. Sindsdien worden er regelmatig zogenaamde "groepsdeportaties" gehouden.



De voor vandaag geplande uitzetting werd geannuleerd omdat de lokale ambassade nu "belangrijkere dingen heeft te doen" dan afgewezen asielzoekers te ontvangen.