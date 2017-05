Duitse minister van Buitenlandse Zaken: Europa moet zich verzetten tegen Trump

"Het Westen wordt op dit moment een stukje kleiner", stelt de SPD-politicus. Volgens Gabriel is niet het mislukken van de G7 de belangrijkste conclusie die Duitsland en Europa moeten trekken uit het bezoek van Donald Trump, maar de in het schilderachtige Siciliaanse decor zichtbaar geworden harde werkelijkheid: een breuk in de Atlantische as. Daarmee sluit hij zich op het eerste gezicht aan bij Angela Merkel, die zondag in München constateerde dat de EU niet meer blind kan varen op de VS als bondgenoot. Uit haar in een Beierse biertent uitgesproken woorden blijkt oprechte teleurstelling in de Amerikaanse president en in zijn onvoorspelbare politiek.

Analisten en journalisten wereldwijd legden Merkels woorden uit als een weloverwogen, maar drastische koerswijziging. Voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog waagt Duitsland zich onder de vleugels van de VS vandaan en pleit een bondskanselier ervoor het Europese eigenbelang voorop te stellen.

En daar hebben ze in principe gelijk in. Toch leek het alsof die schrille echo van Merkels woorden de CDU aan het schrikken maakte - de bondskanselier houdt niet van stenen in de vijver. Ze laat de veranderingen zich bij voorkeur onder het wateroppervlak voltrekken.