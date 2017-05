Dode bij lynchaanval op Russische nazi in Mexico

Volgens een gerechtelijke bron stak de Rus stak een van zijn belagers dood. Van de man wordt vermoed dat hij een neonazi is. Hij had via sociale media afbeeldingen van nazisymbolen en racistische commentaren verspreid.

Boze internetgebruikers riepen online op om de Rus te bezoeken. Toen enkelen het huis binnendrongen stak de Rus om zich heen, waarbij hij een jonge man dodelijk verwondde.



De menigte sleepte de Rus naar buiten, sloeg met ijzeren stangen op hem in en probeerde hem te lynchen. De Rus raakte hierbij zwaargewond en werd naar een ziekenhuis vervoerd. Of hij in levensgevaar is, is niet bekend.



Volgens een medewerker van het Russische consulaat in Mexico heeft de man zowel in zijn geboorteland als in Mexico een strafblad wegens geweldsmisdrijven.