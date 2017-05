Dit weten we nu over de explosie bij het concert van Ariana Grande

Er zijn zeker 19 doden gevallen, melden de autoriteiten, maar het is mogelijk dat dat aantal nog verder toeneemt. Ook zijn er zeker 50 gewonden gevallen. Over hun toestand is nog niks bekend.



Wat de explosie precies heeft veroorzaakt is onduidelijk. Sommige getuigen zeggen dat het om een aantal ballonnen zou gaan. De politie heeft laten weten uit te gaan van een 'terroristisch incident'.



De politie laat via Twitter weten dat mensen uit de buurt moeten blijven. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.



De ontploffing gebeurde tijdens het concert van de zangeres. Op videobeelden op Twitter is te zien hoe de toeschouwers in paniek proberen weg te komen.



Er kunnen 23.000 mensen in de Manchester Arena.



Enkele uren na de explosie is een tweede 'verdacht object' tot ontploffing gebracht. Het bleek later om een hoopje achtergelaten kleren te gaan.



Ariane Grande, die vooral populair is bij tienermeisjes, is ongedeerd, laat ze via Twitter weten.



De verantwoordelijkheid voor de vermoedelijke aanslag is nog niet opgeëist.