Dit jaar al zeven terreuraanslagen in Europa

De aanslag op een concertzaal, gisteravond in Manchester, was de zevende terroristische aanslag in Europa dit jaar. Een overzicht.

1 januari: Istanboel Bij het aanbreken van het nieuwe jaar opent een man het vuur op bezoekers van een drukke nachtclub aan de westelijke oever van de Bosporus. De uit Oezbekistan afkomstige dader doodt daarbij 39 mensen. Hij zou banden hebben met de soennitische extremisten van IS.

3 februari: Parijs Een man valt op 3 februari vlakbij het museum het Louvre patrouillerende militairen aan met een steekwapen. Hij wordt daarbij neergeschoten. De 29-jarige Egyptische dader riep 'Allahu akbar' toen hij de militairen aanviel. Hij zou banden hebben met IS.

22 maart: Londen Op de eerste verjaardag van de bloedige aanslagen in Brussel in 2016 - op 22 maart - rijdt een 52-jarige Brit met een grote auto in op voetgangers op een brug over de Thames vlakbij het Britse parlementsgebouw. Daar ramt hij vervolgens een hek en steekt een agent dood. Hij doodt in totaal vijf mensen, voordat hij zelf wordt doodgeschoten. Ruim veertig mensen raken gewond. IS stelt verantwoordelijk te zijn.

3 april: Sint-Petersburg In de metro in het centrum van Sint-Petersburg is er op 3 april een bomaanslag. De Russische dader was een etnische Oezbeek die zich bij de aanslag opblies. Er vallen vijftien doden en circa 45 gewonden. De dader zou islamitisch extremistische motieven hebben gehad.

7 april: Stockholm Een 39-jarige Oezbeek die sympathiseert met extremisten zoals die van IS, rijdt op 7 april in een drukke winkelstraat in Stockholm met een gestolen vrachtauto op mensen in. De truck komt tot stilstand in de pui van een winkel. Bij de aanslag vallen vijf doden en circa vijftien gewonden.

20 april: Parijs Een 39-jarige Franse crimineel opent op 20 april op de Champs Elysées het vuur op agenten in een auto en op omstanders. Een agent wordt gedood en twee mensen raken gewond. De dader wordt doodgeschoten. De aanslag is opgeëist door IS en de Franse autoriteiten beschouwen het als een terroristische aanslag.