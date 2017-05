Midden-Oosten

De heikele 'vredesmissie' van Trump bij Netanyahu en Abbas

VS-president denkt voor toenadering te zorgen tussen Israël en Palestijnen, maar er wachten hem meerdere valkuilen

Later vandaag ontmoet VS-president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Slaagt hij er, daags voor zijn gesprek met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, in om de vredesgesprekken met de Palestijnen nieuw leven in te blazen?