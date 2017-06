Dader aanslag Manila was gokverslaafde ex-ambtenaar (37) met zware schulden

De gewapende overvaller was het 'Resorts World Manila'-casino binnengelopen, schoot wild om zich heen en stichtte brand. Daarna pleegde hij zelfmoord in zijn hotelkamer.



Opvallend is dat terreurbeweging Islamitische Staat (IS) de aanslag heeft opgeëist terwijl de politie en later ook de Filipijnse president Rodrigo Duterte concludeerden dat de dader geen terroristische motieven had en het waarschijnlijk ging om een gokverslaafde. Dat is nu bevestigd.



Eerder heeft het casino waar de aanslag gepleegd is bewakingsbeelden vrijgegeven en schadevergoedingen aangekondigd. Het bedrijf zal de kosten voor de begrafenissen van de slachtoffers op zich zal nemen. Elke getroffen familie krijgt een miljoen peso (bijna 18.000 euro).