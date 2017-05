Congreslid bedreigd nadat hij afzetting Trump eiste

Op de voicemail van het zwarte congreslid werden onder meer boodschappen met lynchbedreigingen ingesproken. Op een van de voicemails is te horen hoe een man dreigt dat Green zal worden opgehangen aan een boom. In een reactie daarop zei Green bij de bijeenkomst in Houston: 'We laten ons niet intimideren en we laten ons niet afleiden van het grote doel en dat is de afzetting van de president wegens het verhinderen van de rechtsgang.'



De Democraat Green zit namens de staat Texas sinds 2005 in het Huis van Afgevaardigden. Woensdag zei hij in het Amerikaans Congres dat Trump de rechtsgang heeft belemmerd en dat niemand boven de wet staat. Green doelde op het ontslag van de FBI-baas terwijl de FBI een onderzoek doet naar mogelijke relaties tussen Rusland en Trumps campagneteam. Greens oproep tot afzetting, een impeachment-procedure, werd zelfs door partijgenoten als te voorbarig gezien.



Volgens CNN zijn juristen binnen het Witte Huis zich inmiddels wel aan het verdiepen in een mogelijke afzettingsprocedure. Ook de nieuwszender zegt dat impeachment niet aan de orde is - Trump heeft de steun van de Republikeinen die een meerderheid hebben in het Congres. Toch zouden juristen volgens CNN bij experts om raad hebben gevraagd en de afgelopen week informatie hebben verzameld over de gang van zaken rond een impeachment. Het Witte Huis ontkent dat.