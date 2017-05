Chinezen onderscheppen Amerikaanse jet op "niet-professionele" manier

De Chinese toestellen hebben het vliegtuig van de US Air Force benaderd, en een van de vliegtuigen kwam net boven het Amerikaanse vliegtuig hangen. De onderschepping vond plaats boven de Gele Zee, die China en het Koreaanse schiereiland scheidt.



De Amerikaanse WC-135-jet heeft als missie om elementen te identificeren die wijzen op nucleaire tests. De resultaten daarvan kunnen daarna worden geanalyseerd, om te bekijken of er nucleaire activiteit aan de gang is. Het vliegtuig wordt regelmatig gebruikt door de Amerikaanse troepen voor routinemissies in Noordoost-Azië, aldus de bron nog.



Het voorval van woensdag is al het tweede incident tussen een Chinees en Amerikaans vliegtuig dit jaar.