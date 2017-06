China pakt uit met ecologische trein die rijdt op virtuele rails

Het is toch wel een kleine revolutie die Chinese ingenieurs trots in gang hebben gezet. De trein die werd voorgesteld in de provincie Hunan heeft een lengte van 30 meter en kan zo'n 300 passagiers vervoeren.



De trein beschikt over rubberen banden en volgt een traject via virtuele rails. Het vervoermiddel haalt een snelheid van 70 km/u.



De trein wordt elektrisch aangedreven. Volledig opgeladen kan hij 40 km afleggen. Het is dus een ecologisch vervoermiddel dat geen dag te vroeg komt om de milieuvervuiling in China te counteren.