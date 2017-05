China arresteert activist die schoenenproducent Ivanka Trump onderzoekt, twee anderen vermist

De drie mannen werken voor de in New York gevestigde vereniging China Labor Watch. Ze onderzochten eventuele misbruiken in een Chinese fabriek die schoenen vervaardigt voor de kledinglijn van de dochter van Amerikaans president Donald Trump.



Hua Haifeng werd vorige week gearresteerd op verdenking van bedrijfsspionage bij de Huajian Group. Hij werd aan de grens tegengehouden toen hij naar Hongkong wou reizen. Twee andere onderzoekers, Li Zhao and Su Heng, zijn vermist. Directeur Li Qiang van China Labor Watch vermoedt dat ze zijn aangehouden door de politie of vastgehouden worden door de fabriek. "Ik denk dat ze opgepakt zijn omdat deze fabriek producten maakt voor Ivanka Trump", zegt hij aan The Guardian.