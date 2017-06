Buitenlandminister Qatar wil open en eerlijke dialoog met buurlanden

De buitenlandminister verwees onder meer naar de relatie van Doha met de Verenigde Staten, die ondanks meningsverschillen over onder meer de relatie tussen Qatar en groepen als Hamas of de moslimbroeders, vriendschappelijk blijft. "Onze relatie met de Verenigde Staten is strategisch. Er zijn zaken waarover we het niet eens zijn, maar de vlakken waarop we samenwerken zijn groter dan de thema's die ons verdelen", klonk het.



Destabilisatie

Vijf traditionele bondgenoten van Qatar beslisten gisterenmorgen om alle diplomatieke banden met het land te verbreken en de grenzen met Qatar te sluiten. Het gaat om Saoedi-Arabië, Bahrein, De Verenigde Arabische Emiraten, Jemen en Egypte. De betrokken landen vermoeden dat Qatar onder één hoedje speelt met sjiitische aartsvijand Iran en terreurmilities financieel steunt om de golfregio te destabiliseren.