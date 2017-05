Brug bezwijkt onder gewicht toegestroomde massa: minstens twee doden

Volgens politieverantwoordelijke Veronica Coutinho konden vijftien mensen zichzelf in veiligheid brengen of gered worden. Nadien werden nog twee lichamen uit het water gehaald. "We hebben geen exacte schatting van het aantal mensen dat op de brug stond, maar het waren er waarschijnlijk maximum 40. Tussen de 10 en 15 personen worden nog steeds vermist", aldus Coutinho.



De politie vreest dat er mensen vastzitten onder het ingestorte deel van de brug en heeft al gewaarschuwd dat de dodentol vermoedelijk nog zal oplopen.



Volgens plaatselijke media was de brug meer dan 60 jaar oud en hadden de autoriteiten het gebruik ervan verboden.