Britse regering woedend over lekken, politie Manchester geeft geen info meer aan VS

Premier Theresa May is volgens The Guardian van plan de kwestie bij de Amerikaanse president Donald Trump aan te kaarten wanneer ze hem vandaag tijdens de NAVO-top in Brussel spreekt. Het lekken kan het onderzoek, dat al geleid heeft tot acht arrestaties in Groot-Brittannië en twee in Libië, bemoeilijken.



Britse functionarissen reageerden onthutst toen de New York Times gisteren forensische foto's van de gebruikte bom publiceerde. Eerder was al de naam van de vermoedelijke dader, Salman Abedi, in Amerika uitgelekt voordat die in Engeland bekend werd gemaakt.