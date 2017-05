Britse politie pakt zevende verdachte aanslag op

Searches carried out in Nuneaton pic.twitter.com/MYzehrc1Jj — G M Police(@ gmpolice) 23/05/17 02:00

"Vanavond hebben we huiszoekingen gedaan op een adres in Nuneaton, Warwickshire en een man gearresteerd. De huiszoekingen hielden verband met de vreselijke aanslag van maandag in de Manchester Arena, maar het onderzoek evolueert erg snel en we behouden op dit ogenblik een open geest", klonk het iets voor middernacht op Twitter.



Zo'n anderhalf uur daarvoor had de politie met een gelijkaardige tweet meegedeeld een vrouw te hebben gearresteerd in het noorden van Manchester, ook na huiszoekingen. In het Engelse Wigan werd eerder op de avond ook al een andere persoon gearresteerd in verband met het onderzoek naar de aanslag. Het gaat om een man "in het bezit van een pakket dat we nu onderzoeken", zegt de politie.



Bommenmaker

Eerder op de dag hadden de speurders in het zuiden van Manchester al drie verdachten opgepakt die in verband worden gebracht met de zelfmoordaanslag. Dat meldt de BBC. Nog volgens de BBC is de verdachte die gisteren werd opgepakt de broer van dader Salman Abedi. De politie wil dat echter niet bevestigen. Het gerecht maakt jacht op een mogelijke bommenmaker, meldt SkyNews.



In totaal werden in het kader van het onderzoek nu al zes mannen en een vrouw gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk. Zij blijven in voorarrest zitten voor ondervraging. De zevende arrestatie is de eerste die buiten de regio van Manchester verricht werd.



Tripoli

De vader en de broer van de vermoedelijke dader Salman Abedi werden in de Libische hoofdstad Tripoli gearresteerd, zo bevestigde een woordvoerder van de Libische veiligheidsdiensten aan het Franse persagentschap AFP. "Na de arrestatie van Hachem, de broer van Salman Abedi, in het ouderlijk huis in Tripoli, werd ook zijn vader Ramadan Abedi thuis gearresteerd", klonk het. De broer zou verklaard hebben net als zijn broer lid te zijn van Islamitische Staat, en in de voorbereiding van de aanslag in het Verenigd Koninkrijk verbleven te hebben.