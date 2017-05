Bij twee IS-bomaanslagen in Irak vallen zeker 35 doden

Zelfmoordterroristen brachten hun auto tot ontploffing ter hoogte van een checkpoint in het zuiden van de stad. Daarbij vielen 24 doden en 20 gewonden, aldus brigadegeneraal Saad Maan. Een van de terroristen werd gedood door de veiligheidsdiensten, maar de tweede slaagde er dus nog in het voertuig tot ontploffing te brengen.



In het zuiden van het land, in een voorstad van Basra, vielen elf doden en 30 gewonden bij een zelfmoordaanslag, ook aan een checkpoint. Dat meldde het hoofd van het departement Gezondheid van de provincie Basra. Een andere zelfmoordterrorist werd neergeschoten toen hij zijn bomauto achterliet.