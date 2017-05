Bestookt Egypte wel de juiste militanten in Libië na aanslag op bus christenen?

De bombardementen werden in Egypte op vreugde onthaald. Toch was de Egyptische president al-Sisi vaag over wie hij nu juist viseerde met de aanvallen. Volgens Reuters is niet Islamitische Staat het doelwit, maar andere islamistische groeperingen.

Toch claimt IS de verantwoordelijkheid voor de aanval op een bus christenen in de Egyptische provincie Minya. "De aanvallen in Minya werden opgeëist door Islamitische Staat, en er zijn IS-groepen actief in Libië. Maar volgens de binnenlopende rapporten viseert Egypte andere groepen", zegt H.A. Hellyer van denktank Atlantic Council.