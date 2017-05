Belgisch-Franse journalist in hongerstaking in Turkse gevangenis

Mathias Depardon werd begin mei opgepakt in de Turkse stad Hasankeyf. Hij werd beschuldigd van PKK-propaganda. Op het moment van zijn arrestatie was Depardon een reportage aan het maken voor National Geographic.



Uiteindelijk bevestigde de organisatie Reporters Sans Frontières (RSF) enkele dagen later dat Depardon door de Turkse autoriteiten het land zal worden uitgezet. De fotojournalist zou op 12 mei op een vliegtuig naar Frankrijk worden gezet. Maar in Frankrijk is hij dus nooit aangekomen. Drie weken later zit de journalist nog steeds in de gevangenis. Sinds vorige week is de man in hongerstaking.

Nous appelons le gouvernement français à intervenir fermement pour protéger le photographe et assurer sa remise en liberté @EPhilippePM https://t.co/FhunUU1kLF — RSF en français(@ RSF_fr) 26/05/17 02:00