Baanbrekend: eerste tv-zender voor en door vrouwen in Afghanistan

"Stem van de vrouw laten horen"

Als vrouw in de media aan de slag gaan, is heel moeilijk in Afghanistan. Er verschijnen wel af en toe vrouwelijke nieuwslezers op verschillende Afghaanse zenders, maar een zender waar zowel de presentatie als de productie door vrouwen wordt gedaan, is een nieuwigheid. De komst van de zender toont aan dat de Afghaanse maatschappij aan het veranderen is. "Ik ben enorm blij dat de zender voor vrouwen is opgestart, want vele vrouwen in onze samenleving kennen hun rechten helemaal niet", zegt producer Khatira Ahmadi. "Deze zender vertegenwoordigt vrouwen. Het is de bedoeling dat we de stem van de vrouw laten horen zodat ze kunnen opkomen voor hun eigen rechten."