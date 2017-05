Auto rijdt in op menigte in Rome: minstens vijf gewonden

Het ongeval gebeurde iets voor 20.00 uur op een kruispunt in de residentiële wijk Gianicolense in het zuidwesten van het stadscentrum, "om een nog onbekende reden", aldus de politie.



"Minstens vijf mensen, van wie er één erg aan toe is", werden naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie, die toevoegt dat "geen kinderen" gewond raakten. Volgens persagentschap ANSA is een dertiger die terechtkwam onder de wielen van de wagen, er het ergst aan toe.



Mogelijk werd de vrouwelijke bestuurder onwel achter het stuur, aldus ANSA nog.