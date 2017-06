Arabische buurlanden sluiten grenzen met Qatar "wegens gevaar van terrorisme"

Banden met Iran

De drie landen beschuldigen Doha ervan onder één hoedje te spelen met sjiitische vijand Iran. De Golfstaten liggen al enkele weken overhoop na een 'hack' van het Qatarese persbureau QNA. Dat nieuwsagentschap had op 23 mei gemeld dat de Qatarese sjeik Tamim bin Hamad al-Thani aartsvijand Iran een islamitische macht had genoemd die niet kan worden genegeerd. De emir zou ook gezegd hebben dat "er geen reden is voor Arabische vijandigheid jegens Iran", wat de andere Golfstaten in het verkeerde keelgat schoot.

Qatar meldde enkele uren daarna dat het persagentschap en de staatstelevisie waren gehackt, en dat het nieuws nep was, maar sindsdien vermoeden de soennitische bondgenoten wel dat Qatar onder één hoedje speelt met het sjiitische Iran. Doha zou de regio "destabiliseren" door "terroristische groeperingen" uit Iran financieel te steunen, aldus de vier landen.