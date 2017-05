Anthony Weiner geeft sexting met minderjarige toe

De 52-jarige Weiner was in tranen toen hij de feiten, die zich afspeelden tussen januari en maart 2016, toegaf. Zijn echtgenote, Huma Abedin, werkte op dat moment mee aan de presidentscampagne van de Democrate Hillary Clinton. "Ik weet dat het moreel verwerpelijk en illegaal was", zei hij met gebroken stem. "Ik heb een ziekte en hier zijn geen excuses voor."



De ooit beloftevolle politicus kwam in juni 2011 voor het eerst in opspraak. Hij moest toen opstappen als Congreslid nadat uitlekte dat hij op Twitter pikante foto's van zichzelf naar verschillende van zijn vrouwelijke volgers stuurde.



Hij sloeg publiekelijk mea culpa, beloofde te veranderen en kreeg een eerste kind met zijn vrouw Huma Abedin. Hij slaagde erin een politieke comeback te maken en was in 2013 zelfs de favoriet om de New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg op te volgen. Het liep echter mis toen er opnieuw seksueel getinte foto's opdoken die hij naar een vrouw stuurde. Hij eindigde slechts als vijfde in de verkiezingsrace.



Einde huwelijk

In augustus 2016 is de maat vol voor zijn vrouw. Opnieuw verschijnen er pikante foto's van hem, maar op deze is te zien dat hun zoontje naast hem ligt te slapen.



Enkele weken voor de presidentsverkiezingen kondigt de FBI aan de e-mails van de vrouw die in beslag werden genomen tijdens het onderzoek naar Weiners contacten met een minderjarige, te willen onderzoeken. Volgens Clinton was dat de doodsteek voor haar campagne.



Door schuldig te pleiten vermijdt Weiner een proces en kan hij een mildere straf krijgen, al gaf hij aan niet in beroep te zullen gaan tegen een gevangenisstraf tot 27 maanden. Op 8 september krijgt hij zijn straf te horen.



Intussen is hij vrij op borgtocht, al moet hij zich wel medisch laten opvolgen en zich laten registreren als zedendelinquent.