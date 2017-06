Amerikaanse vrouw aangeklaagd voor lekken info over Russen

Volgens het ministerie van Justitie ontvreemdde de 25-jarige Reality Leigh Winner documenten over Russische hackpogingen uit een overheidsgebouw in de staat Georgia en speelde ze deze door aan het onlinenieuwsmedium The Intercept.



De vrouw werd een uur nadat de informatie op de site verscheen, opgepakt. In de documenten stond volgens The Intercept informatie over hoe de Russen door middel van phishing e-mails probeerden om bij Amerikaanse stemmachines binnen te dringen.







De bekendmaking van haar arrestatie volgt kort nadat The Intercept een bericht had gepubliceerd over een rapport van de inlichtingendienst NSA. Uit dat rapport moet blijken dat hackers van de Russische militaire inlichtingendiensten eind vorig jaar verschillende keren probeerden binnen te dringen in computersystemen met informatie over Amerikaanse kiezers. Het is niet duidelijk of daarbij informatie werd bemachtigd.



Volgens de verklaring hadden zes mensen het vertrouwelijke rapport geprint, maar was Winner de enige die per e-mail contact had met de nieuwssite. In de mededeling wordt The Intercept niet bij naam genoemd en wordt ook niet verder ingegaan op de aard van de informatie. Wel wordt er meegegeven dat het ging om een rapport dat op 5 mei was opgemaakt. In het artikel dat gisteren door de nieuwssite gepubliceerd werd, wordt eveneens meegedeeld dat het rapport gedateerd is op 5 mei.



Winner werkte volgens verschillende Amerikaanse media voor Pluribus International Corporation, een onderneming die voor de inlichtingendienst werkt. Haar functie gaf haar toegang tot geheime informatie.