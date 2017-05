Amerikaanse sancties tegen Venezolaanse rechters

Het Amerikaanse ministerie van Financiën legt de sancties onder meer op vanwege de beslissing van het Hof om de uitvoerende macht de toestemming te geven om te blijven regeren tijdens de noodtoestand. Dat arrest kwam er nadat de oppositiepartij de controle overnam in het parlement in januari 2016.



Daarnaast heeft het ministerie kritiek op een arrest dat president Nicolas Maduro toeliet om zijn jaarlijkse toespraak te houden voor het Hooggerechtshof in plaats van voor het parlement, en het haalt ook aan dat het Hof de leden van de nationale verkiezingscommissie aanduidde, wat een grondwettelijke taak is van het parlement.



"Het Venezolaanse volk lijdt onder een instortende economie, die het gevolg is van het wanbeleid en de corruptie van zijn overheid", aldus minister van Financiën Steven Mnuchin in een persbericht. "Leden van het Hooggerechtshof hebben de situatie nog verergerd door consistent te interfereren met de autoriteit van de wetgevende macht."



Vanwege de opgelegde sancties zijn de activa van de betrokken personen binnen de Amerikaanse jurisdictie bevroren, en de Amerikanen mogen geen transacties meer aangaan met hen, aldus het persbericht.



Trump vs Poetin

Eerder op de dag liet de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een persconferentie met zijn Colombiaanse collega Juan Manuel Santos nog weten dat Colombia en de VS "al het nodige" zullen doen om de aanhoudende politieke en economische crisis in Venezuela op te lossen. Hij noemde de situatie "een schande voor de mensheid".



De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag dan weer zijn steun uitgesproken aan president Maduro. In een telefoongesprek stelde hij dat "het Venezolaanse volk het recht heeft om zijn eigen lot te kiezen, zonder buitenlandse inmenging, gezien radicale krachten die steun van buitenaf kunnen beloven".