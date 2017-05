Amerikaans ministerie van Justitie naar hooggerechtshof om reisverbod

Minister Jeff Sessions van Justitie verdedigt de maatregelen van Trump, die volgens het hem nodig zijn om de veiligheid van de VS te vergroten. In een verklaring staat dat het departement het totaal niet eens is met het besluit van de rechtbank en dat het de zaak aan de Supreme Court, de hoogste rechtbank, voorlegt.



De Amerikaanse president Trump had de eerste versie van zijn inreisverbod aangepast omdat die door een ander gerechtshof ook was tegengehouden. Trump besloot toen niet door te gaan tot de hoogste rechter maar het verbod aan te passen.



"Religieuze intolerantie, animositeit en discriminatie"

Het hof in Richmond behandelde een hoger beroep tegen een uitspraak van een lagere rechtbank in Maryland die de herziene versie tegenhield. De hoofdrechter in Richmond verklaarde dat het decreet van Trump "vage woorden'' bevatte over nationale veiligheid maar "droop van de religieuze intolerantie, animositeit en discriminatie''.



Trump wil vanwege de nationale veiligheid een reisverbod voor negentig dagen invoeren voor mensen uit Libië, Iran, Somalië, Soedan Syrië en Jemen. In die tijd wil de Amerikaanse regering een striktere controle op visa invoeren.