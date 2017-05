Amerikaans meisje (11) moest trouwen met haar verkrachter omdat ze zwanger was

"Mijn moeder vroeg me of ik wilde trouwen, en ik zei: 'Ik weet het niet, hoe gaat dat, hoe gedraag ik me als een echtgenote'", herinnert Johnson zich vele jaren later. "Ze zei: 'Wel, je gaat trouwen, punt'". Sherry vertelde aan The New York Times dat nog aantal andere meisjes van haar leeftijd toen moesten trouwen met veel oudere mannen. Dat gebeurde veelal om verkrachtingen door kerkleiders in de Pinksterkerk toe te dekken. Zelf werd ze naar eigen zeggen verkracht door zowel een predikant als een parochiaan, en kreeg ze haar eerste kind toen ze elf was. Een ambtenaar in Tampa, Florida, weigerde het huwelijk van het elfjarig meisje te voltrekken, hoewel er geen minimumleeftijd geldt in Florida. In het nabijgelegen Pinellas County wilde de ambtenaar wel een huwelijksattest uitreiken. Daarop staat haar geboortedatum, dus de ambtenaar wist hoe oud ze was.

"Vreselijk leven"

Het huwelijk met haar verkrachter was een manier om het onderzoek naar de verkrachtingen stil te leggen. Zelfs de rechter keurde het huwelijk goed zodat het politieonderzoek kon stoppen. "Wat we willen, is dat je trouwt", zei hij tegen het meisje in de rechtszaal.



Nu, als volwassen vrouw, wil Sherry kindhuwelijken in de VS een halt toe te roepen.



"Het was een vreselijk leven", zo herinnert ze zich hoe ze zelf nog kind was en haar kinderen moest opvoeden. Ze kon haar school niet afmaken en kreeg in totaal negen kinderen.



Niet verrassend: het huwelijk hield niet stand. Tweederde van de huwelijken met minderjarige meisjes loopt op de klippen, zo blijkt uit een studie.



250.000 kindhuwelijken in 5 jaar tijd

Nog wekelijks trouwen kinderen onder de zestien jaar in Florida. En daar houdt het niet op: meer dan 167.000 kinderen onder de zeventien jaar trouwden tussen het jaar 2000 en 2010 in 38 verschillende staten van de VS. Dat cijfer berust enkel op de beschikbare huwelijksbewijzen die de groepering Unchained at Last kon inkijken. Het onderzoek van de vereniging die kindhuwelijken wil uitroeien bracht gevallen van 12-jarige meisjes aan het licht die trouwden in Alaska, Louisiana en South Carolina. In andere staten hebben de huwelijkstabellen categoriën van "14 jaar en jonger".



Geschat wordt dat in de VS tussen 2000 en 2010 bijna 250.000 kindhuwelijken werden voltrokken. In een grote meerderheid daarvan gaat het om meisjes die met volwassen mannen trouwen. Dergelijke seksuele relatie is in overtreding met de verkrachtingswet, maar het huwelijk maakt de toestand wettelijk.