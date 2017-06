Amerikaans laptopverbod heeft effect op reizigersaantallen

Het wereldwijde vluchtverkeer kende in april hoogdagen: de inkomsten per passagier per kilometer (RPK) stegen met maar liefst 10,7 procent. "Toch tonen enkele signalen aan dat passagiers de vluchten vermijden die door de maatregel worden getroffen", zegt directeur-generaal van IATA, Alexandre de Juniac.



De RPK van de luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten daalden in maart met 2,8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Volgens IATA gaat het om de eerste waargenomen daling "in minstens zeven jaar". In april zagen de Midden-Oosterse maatschappijen hun verkeer wel stijgen met 10,8 procent, "maar in vergelijking met andere regio's is de groei er minder dan het gemiddelde over vijf jaar". Het laptopverbod "lijkt het luchtverkeer tussen het Midden-Oosten en de VS dus te doen afnemen".



Het Amerikaanse ministerie voor de Binnenlandse Veiligheid overweegt ook om ook een verbod op laptops op vluchten uit Europa in te voeren.