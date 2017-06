Alles wat we nu weten over de aanslag in Londen

In het hart van Londen is een bestelwagen omstreeks 22 uur lokale tijd ingereden op voetgangers, zo melden verschillende Britse media. Even later werd er ook melding gemaakt van steekpartijen in Borough Market, een nabijgelegen toeristische buurt. Zes mensen kwamen om het leven, meer dan dertig gewonden werden naar het ziekenhuis overgebracht. De drie terroristen werden binnen acht minuten na de eerste noodoproep geneutraliseerd door de politie.

Om 23.08 uur Belgische tijd liepen berichten binnen over een incident op London Bridge. Daar reed een witte bestelwagen aan hoge snelheid in op voetgangers op het voetpad. Daarna sprongen de aanslagplegers uit het busje en gingen ze aanwezigen te lijf met messen.



Ooggetuigen spraken van een drietal aanvallers. Die drongen vervolgens binnen in restaurants en cafés in Borough Market en staken ook daar mensen neer. De politie kwam ter plaatse en er werden schoten gelost.

Derde incident Kort nadien kwam maakte de politie gewag van een derde incident in het Vauxhall-district. Ook daar vond een steekpartij plaats, maar die hield volgens de autoriteiten geen verband met de andere feiten.



Via Twitter riep de politie mensen die zich in de buurt van de aanvallen bevonden, op om zich uit de voeten te maken, te verschuilen en de politie te verwittigen indien ze iets verdachts zouden zien.

Zes doden Omstreeks 5 uur vanochtend kwam de eerste officiële verklaring van de politie. In een officiële mededeling deelde Mark Rowley, de vicecommissaris van de Londense politie, mee dat de aanslag zes dodelijke slachtoffers eiste.



Ook de drie aanvallers werden gedood door de politie, amper acht minuten nadat het eerste telefoontje binnenliep bij de hulpdiensten. Volgens Rowley droegen de terroristen namaakbommengordels. De politie gaat ervan uit dat het in totaal om drie aanvallers ging, maar zet het onderzoek verder om te garanderen dat er geen daders meer op vrije voeten zijn.



Het politiebeleid wordt onder de loep genomen, aldus Rowley: inwoners van Londen zullen voortaan meer politie op straat zien, luidt het in zijn verklaring.

De Londense ambulancedienst deelt mee dat er meer dan dertig gewonden naar vijf verschillende ziekenhuizen werden overgebracht. Een aantal andere, minder ernstig gewonden werd ter plaatse verzorgd.



Volgens Peter Rhodes, directeur van de London Ambulance Service, werden meer dan 80 eerstehulpverleners ingeschakeld tijdens het incident.

Opeising aanslag? De aanslag werd nog niet opgeëist.



Islamitische Staat stuurde zaterdag via berichtenapp Telegram wel een oproep uit waarin de terreurorganisatie haar aanhangers opriep tot het plegen van aanslagen met trucks, messen en geweren tegen "kruisvaarders" tijdens de ramadan.



Het is de derde terreuraanslag in het Verenigd Koninkrijk op minder dan drie maanden tijd. Minder dan twee weken geleden blies zelfmoordterrorist Salman Abedi zichzelf op tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester op 22 mei. Daarbij kwamen tot nu toe 22 mensen om het leven. Het Verenigd Koninkrijk verhoogde vervolgens het terreuralarm toen tot "kritiek", het hoogste niveau, en zette daags na de aanslag soldaten in op straat. Het terreurniveau werd op 27 mei opnieuw bijgesteld naar "ernstig".



Op 22 maart reed terrorist Khalid Masood met een huurwagen in op voetgangers in Londen en stak hij een politieagent dood voor hij zelf werd doodgeschoten. Masood maakte vijf dodelijke slachtoffers.

Ooggetuigen Volgens BBC-reporter Holly Jones, die zich ter plaatse bevond op het ogenblik van het incident, zat er een man achter het stuur van het busje, dat "waarschijnlijk zo'n 80 kilometer per uur reed". Ongeveer vijf mensen werden behandeld voor hun verwondingen nadat het voertuig de stoep opreed en hen raakte, aldus Jones. De bestelwagen reed vervolgens verder. Jones deelde later mee dat ze zag dat een man gearresteerd werd door de politie: hij was gehandboeid en droeg geen t-shirt. Of het effectief om de bestuurder van het busje gaat, is nog onduidelijk.



Een taxichauffeur vertelde aan zender LBC: ''Een busje kwam vanaf London Bridge, reed langs de stoplichten en reed op de trappen af. Veel mensen werden omvergereden. Toen stapten drie mannen met lange messen uit. Ze liepen over Borough High Street en staken willekeurig mensen neer. Ik zag een jong meisje dat in de borst was gestoken." Footage from London Bridge #BreakigNews pic.twitter.com/T3KZME2QdZ — Kaine Pieri(@ PieriKaine) 04/06/17 02:00