AI: "Frankrijk gebruikt buitensporige repressie onder mom van terrorisme"

In Frankrijk wordt de noodtoestand, die werd ingevoerd in de strijd tegen terrorisme, misbruikt om vreedzame betogingen in te perken. Dat zegt Amnesty International in een nieuwe rapport, dat "honderden onrechtmatigheden blootlegt die het recht op bewegingsvrijheid en het recht om vreedzaam te betogen inperken". Daarnaast gebruikt de politie tijdens betogingen regelmatig "onnodig of disproportioneel geweld", klinkt het.

Een dag na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 werd de noodtoestand bij onze zuiderburen uitgeroepen. Sindsdien werd hij al vijf keer verlengd en de kersverse president Emmanuel Macron heeft al te kennen gegeven een voorstander te zijn van een nieuwe verlenging. De noodtoestand geeft onder meer aan prefecten de bevoegdheid om gelijk welke bijeenkomst preventief te verbieden op grond van "bedreiging van de openbare orde".



Recht op vreedzaam betogen ingeperkt

Volgens Amnesty wordt die bevoegdheid echter "op disproportionele wijze" gebruikt om het recht op vreedzaam betogen in te perken. "Honderden activisten, milieuactivisten en vakbondsmilitanten kregen een onrechtmatig verbod opgelegd om deel te nemen aan betogingen", zegt Marco Perolini, Frankrijk-researcher van Amnesty International.



Volgens het Amnesty-rapport hebben de Franse autoriteiten tussen november 2015 en mei 2017 in totaal 155 publieke bijeenkomsten met de noodbevoegdheden verboden. "Er zijn ook 639 maatregelen getroffen waarbij aan individuen verboden werd om deel te nemen aan publieke bijeenkomsten. 574 van die maatregelen waren gericht tegen personen die wilden betogen tegen de voorgestelde hervorming van de arbeidswetgeving", zegt de ngo.



Disproportioneel geweld

Ondanks te beperkingen zijn de Fransen toch blijven betogen. "Deze betogers kregen regelmatig te maken met onnodig of disproportioneel geweld. De veiligheidsdiensten hebben knuppels, rubberkogels en traangas ingezet tegen betogers die geen gevaar leken te vormen voor de openbare orde", luidt het. "Honderden, zo niet duizenden betogers hebben verwondingen opgelopen door het politiegeweld."