50 jaar geleden startte het conflict dat Palestijnen nog altijd doet lijden

Na de oorlog in 1947-1948 tussen Joden, Arabieren en de Britten in het Britse mandaatgebied Palestina werd de Joodse staat Israël onafhankelijk. Aanhoudende spanning en conflict in de regio leidden uiteindelijk tot de Zesdaagse Oorlog, die op 5 juni 1967 van start ging.



In zes dagen tijd versloegen de Israëlische troepen de legers van buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië en ook Irak. Belangrijker was en is het gebied dat de Israëli's binnenhaalden. De Sinaïwoestijn - het enige veroverde gebied dat later teruggeven werd - en de Gazastrook werden veroverd op Egypte. Jordanië speelde de controle kwijt over de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem en Syrië moest de Golan prijsgeven.