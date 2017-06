36 doden in toeristenresort in Manilla nadat gewapende aanvaller brand sticht

De lichamen werden enkele uren na de aanval aangetroffen in het casino op de tweede en derde verdieping. "Volgens ons onderzoek zijn de 36 doden het slachtoffer geworden van verstikking", aldus politiechef Osar Albayalde.

Ook de dader van de aanval kwam om, nadat hij zichzelf , in brand stak, zeven uur nadat hij het Resorts World Manila bestormde.

De Filipijnse autoriteiten zeggen dat het niet om een terroristische aanslag gaat. Dat bevestigt wat de politie eerder al aankondigde. "De situatie in Manilla is op geen enkele manier gelinkt aan terrorisme", klinkt het.

De politie meldde eerder dat ze ervan uitging dat het om een mislukte overval op het casino ging, aangezien de dader casinochips had gestolen.

Albayalde verklaarde ook nog dat de dader waarschijnlijk een buitenlander was. "Hij lijkt Kaukasisch, hij spreekt Engels, hij is groot en blank, dus het is waarschijnlijk een buitenlander", aldus de politiechef aan de pers.