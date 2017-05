1.358 personeelsleden van Alitalia technisch werkloos

Alitalia werd op twee mei onder curatele geplaatst door het ministerie van Transport. De aandeelhouders hadden hierom gevraagd, nadat het personeel het herstructureringsplan hadden verworpen. Dat voorzag in de opheffing van zo'n 1.700 banen en een loonsverlaging van acht procent voor een deel van de werknemers.



In een mededeling zegt Alitalia een brief te hebben gestuurd aan de vakbonden en de betrokken ministeries voor het starten van de procedure van technische werkloosheid, die "in eerste instantie beperkt toegepast zal worden op de operationele behoeftes en het bedrijfsmanagement". De procedure zal betrekking hebben op 828 leden van het grondpersoneel, en op 190 piloten en 340 stewardessen.



Kosten verminderen

"Deze maatregel, die noodzakelijk is geworden door de huidige situatie van het bedrijf, is een onderdeel van een pakket maatregelen dat Alitalia aan het nemen is om alle kosten te verminderen en het bedrijf zo economisch duurzaam en efficiënt mogelijk te maken", aldus de groep.



De drie bestuurders die het bedrijf moeten beheren en over zijn toekomst moeten beslissen willen de brandstofkosten verminderen en een deel van de luchtvloot verhuren, door de contracten te heronderhandelen.



Ze lanceerden op 17 mei een oproep aan geïnteresseerden in een volledige of gedeeltelijke overname van het bedrijf om zich te melden. De oproep loopt nog tot 5 juni.