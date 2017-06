"Ze liepen elk café binnen en staken iedereen neer": man gooide flessen en stoelen naar terroristen

Terrifying testimony from stabbing witness Gerard who just spoke to me about what happened #LondonBridge pic.twitter.com/Rn8cNfklHH

Intussen wees Gerard agenten waar het trio naartoe was gelopen, zodat de politie hen onder vuur kon nemen. "Ik zag hoe ze dat meisje aanvielen en ook een kerel neerstaken. Ze kwamen de straat opgerend en ik riep: 'Lopen, iedereen lopen, het zijn terroristen, ze steken iedereen neer'", zegt Gerard aan BBC-verslaggever Mark Lobel. "Ik volgde ze naar Burough Market (de drie terroristen hadden even voordien met een bestelwagen mensen van het voetpad gemaaid op London Brigde, nvdr) en daar liepen ze de pub Tavern binnen en staken ze de buitenwipper neer. Ze liepen elk café binnen en staken iedereen neer". "Ik riep 'loop weg, loop weg' en gooide flessen en pintglazen naar ze. Ik probeerde zoveel mogelijk mensen te helpen, maar ik stond machteloos. Was ik gevallen, ze hadden me gedood. Ze liepen op mensen af en schreeuwden 'dit is voor Allah'. Dat meisje gaven ze wel tien of vijftien messteken". "Ik zag hoe de politie de verkeerde kant opliep en ik riep 'kom mee, ik weet waar ze zijn'. Ik liep de hoek om, hoorde drie schoten en zag de mannen op de grond liggen". Nepbomgordels "Ik denk dat ze valse bommengordels om hadden, want als ze bommen hadden, zouden ze ons allemaal opgeblazen hebben". Gerard, die schat dat de daders dertigers waren, vindt het achteraf bekeken "dwaas" dat hij met flessen en glazen naar de terroristen gooide. "Maar ik probeerde gewoon mensenlevens te redden". Vlak na de aanslag raakte hij door emoties overmand. "Ik heb twee uur rondgelopen, ik heb een uur lang geweend. Ik wist niet wat ik deed, ik was op een andere planeet". Op sociale media wordt Gerard een held genoemd en bedankt voor de hulp die hij bood.

Hij stak de dienster in de nek. Hij gaf een man nog een messteek in de rug en liep dan het restaurant uit

Getuige Elsbeth Smedley verklaart aan CNN hoe ze één van de velen was die zich schuilhielden in Elliot's, een restaurant vlak bij London Bridge. "Er is daar een man met een mes en hij komt deze kant op", hoorde ze een man roepen.



"Iedereen rende naar de achterkant van het restaurant en hurkte neer in een poging zich aan het zicht van de aanvaller te onttrekken", verklaart Smedley aan CNN. Ze heeft het over een man met "een reuzemes" die het restaurant binnenstormde. Zijn doelwit: één van de diensters.



"Hij stak haar in de nek", verklaart Smedley. "Hij gaf een man nog een messteek in de rug en liep dan uit het restaurant". Haar lotgenoten in het restaurant zeiden dat er nog een man met een mes was, maar het was te chaotisch om dat duidelijk te zien.



Chaos

Simon Thompson getuigt hoe hij de chaos zag aan de hoofdingang van de markt. "Het is nu wat wazig, maar ik zag mensen op de grond. Een taxichauffeur begon te roepen dat iedereen moest weglopen".



Een video gemaakt in een café vlak bij de markt toont hoe mensen zich op de vloer storten terwijl de politie roept dat ze dekking moeten zoeken. Snel!



"Ze zeiden dat we op de vloer moesten blijven liggen maar kalm moesten blijven", getuigt Paul Connell, die met vrienden zat te drinken in café Katzenjammers toen agenten daar binnenstormden.



In dezelfde straat haastte de eigenaar van Applebee's Fish Market zich om het metalen hek neer te laten zodat de mensen in zijn restaurant veilig zaten. "Zowat vijf minuten later, hoorde ik overal schoten", verklaart Jack Applebee aan CNN. Buiten, zo zegt hij, had zijn collega mannen gezien die bommengordels leken te dragen.



Anderhalf uur lang zat iedereen boven het restaurant ineengedoken. Applebee hoorde zes of zeven schoten.



Mark Roberts was getuige van het eerste deel van de aanslag, waarbij de drie terroristen met een bestelwagen mensen neermaaiden op London Bridge. Mark kon slechts aan één ding denken toen hij dat zag gebeuren: "Welke kant moet ik uitlopen?" Hij zag hoe iemand wel vijf meter de lucht in vloog.



Brad Myers, die onder de brug foto's aan het nemen was, zag hoe iemand de brug afsprong, het water in.