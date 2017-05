'Ondanks negatieve pers covfefe': Trumps laatste tirade eindigt in geheimzinnige wartaal

Despite the constant negative press covfefe

Sinds het plaatsen van de tweet is het bericht ruim 50.000 keer geretweet en 60.000 keer geliked. Waarschijnlijk bedoelde Trump 'coverage' - berichtgeving dus - in plaats van 'covfefe', maar op het sociale netwerk heeft dat laatste woord inmiddels een soort sterrenstatus verkregen.

"Ondanks negatieve pers covfefe", twitterde de president omstreeks middernacht, Amerikaanse tijd. Twee uur later staat de vreemde, onafgemaakte tweet nog steeds online, wat voor de nodige hilariteit zorgt. Maar er zijn ook serieuze vragen: wat gebeurde er met Trump? Waarom maakte hij de tweet niet af? En vooral: waarom heeft nog niemand van zijn staf het bericht verwijderd?

De hashtag #covfefe was binnen een mum van tijd trending topic, wordt als synoniem voor koffie gebruikt ('nu eerst een kopje covfefe') en in duizenden zinnen, memes en songteksten geïntegreerd.

Inmiddels heeft covfefe zelfs een plekje in de Urban Dictionary bemachtigd, een online woordenboek voor internetjargon. Mét een gevatte verwijzing naar de bescheiden grootte van Trumps handen: Covfefe - 'Wanneer je coverage wil typen maar je handen te klein zijn om alle toetsen van het toetsenbord te raken'.

Het vermoeden bestaat dat het bericht zo abrupt stopt omdat Trump al foeterend en tweetend in slaap is gevallen, maar dan nog is het volgens veel Twittergebruikers bizar dat niemand van zijn enorme staf het bericht verwijderde.

Het grillige Twittergedrag van de Amerikaanse president was ook zonder deze laatste tweet al onderwerp van gesprek, omdat zijn berichten geregeld de diplomatieke verhoudingen met andere landen op scherp zetten. Zijn agressieve en zelfvoldane berichten worden door critici vaak aan impulsiviteit en ijdelheid toegeschreven, maar zijn volgens anderen juist onderdeel van een bewuste strategie.