"Noord-Korea lanceert opnieuw ballistische raket"

Eerder meldde Zuid-Korea dat "wat lijkt op een ballistische raket" werd afgevuurd, maar het leger bevestigt nu dat het wel degelijk om een ballistische raket gaat. Het projectiel, waarschijnlijk van het type Scud, werd om 5.39 uur plaatselijke tijd gelanceerd van bij de Noord-Koreaanse kuststad Wonsan, aldus de Zuid-Koreaanse stafchefs van het leger. Het projectiel vloog in oostelijke richting en legde volgens Zuid-Korea een afstand van 450 kilometer af.



Volgens het US Pacific Command vloog de korteafstandsrraket gedurende 6 minuten. De VS en Zuid-Korea analyseren de beschikbare informatie, aldus de Joint Chiefs of Staff nog. Volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsraad werd president Donald Trump op de hoogte gebracht.



Schending van de resoluties

Volgens de Japanse overheid, die de raketlancering zwaar veroordeelt, is de raket terechtgekomen in de exclusieve Japanse economische zone in de Japanse Zee. "Deze ballistische raketlancering door Noord-Korea is erg problematisch voor de veiligheid van de scheepvaart en de luchtvaart, en is een duidelijke schending van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad", aldus kabinetschef Yoshihide Suga. President Shinzo Abe noemt de lancering "onaanvaardbaar".



De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in riep een vergadering bijeen van de nationale veiligheidsraad om 07.30 uur (deze nacht om 00.30 uur Belgische tijd).



Gisteren raakte nog bekend dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een test met een nieuw luchtafweersysteem had bijgewoond, en gevorderd had om het systeem in grote hoeveelheden te produceren en te ontplooien.

Noord-Korea heeft al talrijke rakettests uitgevoerd, wat ingaat tegen resoluties van de Verenigde Naties. Die vaardigen regelmatig sancties uit tegen Pyongyang, maar die lijken weinig effect te hebben.



Negende lancering van het jaar

De lancering van vandaag was al de negende ballistische raketlancering dit jaar, en de derde in de maand mei. Op 21 mei voerde Noord-Korea nog met succes een test uit met een middellangeafstandsraket van het type Pukguksong-2. Het uiteindelijke doel van Pyongyang is het ontwikkelen van een intercontinentale raket die de VS zou kunnen raken.



De spanningen tussen Pyongyang en Washington lopen hoog op sinds het begin van de ambtstermijn van president Donald Trump, die meer dreigende taal uit dan zijn voorganger Barack Obama.