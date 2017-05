Sinds de aanslag op de Bataclan in november 2015 door een IS-terreurcel weten we dat concertzalen een doelwit kunnen zijn. Is dit een nieuw offensief van IS of een copycat?

Belgisch terreurexpert Pieter Van Ostaeyen, die de propaganda van Islamitische Staat observeert, ziet de hand van IS: “Enkele ogenblikken voor de aanslag zijn nog klassieke propagandaslogans gepost op social media, zoals 'zij bombarderen ons, wij bombarderen hen'.