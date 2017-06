"Goed mogelijk dat Amerikaanse hackers Rusland erin luisden"

Onbekende hackers ontvreemdden tijdens de kiescampagne van 2016 documenten van het kamp van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, die vervolgens hun weg vonden naar WikiLeaks. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben de Russische president Poetin ervan beschuldigd achter de hacking te zitten om zo de Republikeinse kandidaat Donald Trump, die zei de banden met Rusland te willen aanhalen, verkozen te krijgen. Voor die claim bestaat er echter geen bewijs en Rusland heeft de beschuldiging steeds naast zich neergelegd.



"Hackers kunnen overal zitten", zegt Poetin in het NBC-interview, dat vanavond integraal wordt uitgezonden. "Ze kunnen in Rusland zitten, in Azië... Zelfs in Amerika of Latijns-Amerika. Het kan zelfs om Amerikaanse hackers gaan die, op een listige en professionele manier, Rusland erin geluisd hebben. Kunt u zich dat voorstellen? Te midden van een politieke strijd?"



"Volgens sommige berekeningen zou het hen goed uitgekomen zijn deze informatie vrij te geven, dus deden ze dat, en verwezen ze naar Rusland. Kunt u zich voorstellen dat zoiets gebeurt? Ik wel."