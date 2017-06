"Een brutale daad": zo reageert de wereld op Trumps klimaatbesluit

'Falen in de strijd tegen de klimaatopwarming is geen optie'

I condemn this brutal act against #ParisAccord @realDonaldTrump Leadership means fighting climate change together. Not forsaking commitment.

De regering beklemtoont dat België het klimaatakkoord zal blijven steunen. "We hebben geen keuze. Falen in de strijd tegen de klimaatopwarming is geen optie. Noch voor de planeet, noch voor de toekomstige generaties", zo luidt het in de mededeling.

Volgens de minister moet Vlaanderen in de EU nu "meer dan ooit voortrekker blijven in klimaatambities", zo liet ze nog weten.

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) noemt de beslissing van Trump "een zwarte episode". Maar volgens hem is Trump bezig met een "een symbolenstrijd en een achterhoedegevecht". "De omslag naar een CO2-arme economie is ingezet, er is geen weg terug", zo klinkt het. "De beslissing van de VS mag ons niet afleiden van onze koers."

Minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem betreurt in een mededeling "dat onze bondgenoten op klimaatvlak een isolationistisch beleid voeren dat in strijd is met de geschiedenis". "Deze beslissing zal de wil van de regering om de dialoog met de gewesten, onder meer in het kader van het interfederaal pact, verder te zetten om tegemoet te komen aan onze Europese doelstellingen, niet op losse schroeven zetten", belooft ze.

"De vluchtelingencrisis in Europa is enkel de voorbode van wat kan gebeuren indien klimaatverandering zou leiden tot nog meer grootschalige overstromingen, droogte en hongersnood, met massale migratie tot gevolg", waarschuwt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders stelt dat hij "op de VN-Oceanenconferentie in New York volgende week meer aandacht zal vragen voor de sterke band tussen klimaat en veiligheid. Een goed klimaatbeleid komt conflictpreventie ten goede. Een betere energie-efficiëntie biedt ook heel wat economische opportuniteiten. Het verhoogt onze concurrentiekracht, heeft voordelen op vlak van gezondheid en vermindert onze afhankelijkheid van energie-import."

"Er zal ook meer concurrentie ontstaan voor voedsel, water en energie in gebieden waar voorraden schaars zijn en goed bestuur ontbreekt. De Europese Unie zal zijn voortrekkersrol verderzetten en wellicht het objectief van 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 overschrijden. De EU-lidstaten staan samen in voor 47 pct van de fondsen toegezegd aan het Green Climate Fund van de VN. Ook ons land doet hier een forse inspanning."

"Trump kiest voor het verleden, wij voor de toekomst. Nu moeten de Belgische en Europese leiders het wereldwijde voortouw nemen in de strijd tegen klimaatverandering", zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. "De impact van de Amerikaanse beslissing is groot maar het moet ons net aanmoedigen om meer te doen. Wereldwijd is de omslag naar duurzaamheid bezig."

"Dit is een droevige dag voor het klimaat, maar het hoeft geen catastrofe te zijn. Het klimaatakkoord van Parijs zal doorgaan, ook zonder president Trump. Trump heeft een positieve impact gehad op de Europese, politieke samenwerking. Ik ben geneigd te denken dat hij hetzelfde effect zal hebben op het klimaatakkoord van Parijs", zegt Karen Temmerman. "Het is nu aan Europa en aan ons land om ambitie te tonen."

Pessimisme vindt ze ongepast. "De VS schiet zichzelf in de voet door vast te houden aan het verleden. Op deze manier mist Trump de sneltrein van de groene omslag, en de bijhorende economische en menselijke winst" stelt ze. "De groene omslag is volop bezig en stuwt technologie en werkgelegenheid vooruit. De Europese Unie heeft een unieke kans om de leiding te nemen en vol in te zetten op een duurzame samenleving en groene economie. Laat ons de kans niet missen om mens en planeet een gezonde toekomst te geven."

We will keep fighting for the planet. @JunckerEU about the #ParisAgreement pic.twitter.com/EtQJrqfGLH

De Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker noemt de beslissing van de VS op Twitter een "ernstige fout". In een interview met nieuwssite Politico zei hij gisteren dat de EU desondanks in gesprek moet blijven met Washington. "De ergernis van het moment mag niet afleiden van de noodzaak om een permanente dialoog te hebben met de VS. We moeten proberen de transatlantische relatie in goede conditie te houden."

"De EU zal haar bestaande samenwerkingen versterken en nieuwe allianties zoeken, met 's werelds grootste economieën tot de meest kwetsbare eilandstaten. Dat partnerschap zal ook de vele Amerikaanse bedrijven, burgers en organisaties omvatten die wel achter het klimaatakkoord staan. Wij doen dat omdat het in ons gemeenschappelijk belang is", aldus Canete.

Zonder de VS wordt het "moeilijker om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen", denkt Rutte. Maar in de toewijding van de rest van de wereld verandert niets, stelt hij. "Ook Nederland zal zich volledig voor het klimaatakkoord blijven inzetten."

May heeft via de telefoon aan Trump gezegd dat ze "teleurgesteld" is over zijn beslissing, aldus Downing Street in een persbericht. "Het akkoord van Parijs voorziet het goede globale kader om de welvaart en veiligheid van de toekomstige generaties te beschermen, terwijl we energie betaalbaar maken en energie verzekeren voor onze burgers en bedrijven", stelde de premier.

Het besluit van de Amerikaanse regering om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen is een "historische vergissing". Maar de beweging tegen klimaatverandering is niet meer te stoppen, denkt Nederlands staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu).

Dijksma is niet bang dat anderen de Amerikaanse president Donald Trump zullen volgen. Ze verwacht eerder een tegenreactie. "Ruim 190 landen, steden, regio's, bedrijven en organisaties staan nog steeds vierkant achter het akkoord van Parijs. We treuren vandaag, maar moeten morgen door. Meer dan ooit moet de EU leiderschap tonen, intensiever samenwerken met China en andere bondgenoten en klimaatactie laten zien."

De beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen is "een afwending van Amerikaans leiderschap en een internationale schande". Dat zegt voormalige presidentskandidaat voor de Democraten Bernie Sanders. "Op een moment dat klimaatverandering al vernietigende schade aan het veroorzaken is, hebben we niet het morele recht om inspanningen voor de planeet de rug toe te keren."

Obama betreurt de beslissing van zijn opvolger, maar is toch nog positief. "Ik ben er zeker van dat onze staten, steden en bedrijven de leiding zullen nemen en nog meer zullen doen om onze planeet te beschermen voor de volgende generaties", zegt hij in een mededeling.

"De president had al gezegd dat de klimaatverandering een grap was, wat exact het omgekeerde is van wat alle wetenschappers en de wereldopinie zeggen", benadrukt Jerry Brown, de gouverneur van Californië. "De realiteit ontkennen is geen goede strategie, niet voor Amerika, niet voor iemand anders. Als de president zich bij de afwezigen voegt van deze fundamentele humane actie, dan moeten Californië en de andere staten naar voren stappen."

De drie staten, die samen bijna een vijfde van het Amerikaanse volk vertegenwoordigen en meer dan een vijfde van het Amerikaanse bbp, "zijn vastberaden om de Amerikaanse doelstelling te bereiken van een daling van 26 tot 28 procent van de broeikasgassen in vergelijking met 2005", aldus gouverneur van New York Andrew Cuomo in een persbericht. "De gevaarlijke beslissing van het Witte Huis om zich terug te trekken uit het akkoord van Parijs heeft dramatische repercussies, niet alleen voor de VS, maar voor de planeet. Deze administratie ziet af van haar leidersrol en zet zichzelf in een passieve positie tegenover de klimaatverandering."

De Democratische gouverneurs van New York, Californië en Washington hebben gisteren aangekondigd dat ze een "alliantie voor het klimaat" zullen vormen, nadat president Trump aankondigde dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs stappen.

Elon Musk, de baas van de constructeur van elektrische auto's Tesla, kondigt aan dat hij vertrekt uit de presidentiële adviesraden van Donald Trump. Hij doet dat na de beslissing van de Amerikaanse president om het akkoord van Parijs te dumpen. "Klimaatverandering is echt. Uit Parijs stappen is niet goed voor Amerika en de wereld", zegt Musk op Twitter.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.

Musk is niet de enige bedrijfsleider die zich achter het akkoord van Parijs had geschaard. In een advertentie in verschillende kranten hadden grote Amerikaanse bedrijven zoals Apple, Microsoft en Facebook de president al dringend opgeroepen af te zien van zijn plannen om uit het klimaatakkoord te stappen. Het mocht niet baten.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal.

Today's decision is a setback for the environment and for the U.S.'s leadership position in the world. #ParisAgreement

Lloyd Blankfein, de CEO van de bank Goldman Sachs, die sinds 2011 op Twitter zit, gebruikte zelfs zijn allereerste tweet om Trumps besluit de grond in te boren: "De beslissing van vandaag is een stap terug voor het milieu en voor de Amerikaanse leiderspositie in de wereld", schreef hij.

Verschillende Amerikaanse bedrijven bevestigden dat ze zich wel nog zullen engageren om de klimaatdoelstellingen te halen. Amerika's grootste autobouwer General Motors liet al weten dat zijn positie over de klimaatverandering niet veranderd is. "We verdedigen openlijk de actie en de bewustmaking rond het klimaat", aldus een woordvoerder.

CEO van het industrieel conglomeraat General Electric Jeff Immelt riep via Twitter de zakenwereld op om het leiderschap in de strijd tegen de klimaatopwarming op zich te nemen. "Ik ben onthutst door de beslissing van vandaag. De klimaatverandering is echt. De industrie moet nu de leiding nemen en niet meer van de overheid afhangen", schreef hij.

Zelfs bij de grote oliebedrijven is ontevredenheid te horen over de beslissing van Trump

CEO van Apple Tim Cook verklaarde in een e-mail dat hij Trump persoonlijk contacteerde om hem te overtuigen om in het akkoord te blijven, "maar dat was niet voldoende".

Zelfs bij de grote oliebedrijven, die het meeste zouden verliezen door een transitie naar groene energie, is ontevredenheid te horen over de beslissing van Trump. Zo blijft ExxonMobil het akkoord steunen, dat "een belangrijke stap vooruit is om de globale uitdaging aan te gaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen".

Een sector die wel tevreden is met de beslissing van de Amerikaanse president, is die van de steenkool. In een mededeling stelt de American Coalition for Clean Coal Electricity dat in het akkoord blijven geleid zou hebben tot hogere prijzen en minder betrouwbare energie. "De vorige administratie ging ermee akkoord om een van de strengste doelstellingen ter wereld na te streven, terwijl veel andere landen veel minder moeten doen om hun uitstoot te verminderen. Tegemoet komen aan de doelstelling van president Obama zou geleid hebben tot meer regels, hogere energieprijzen en minder betrouwbare energiebronnen."