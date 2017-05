"Broer van zelfmoordterrorist Manchester wou VN-gezant vermoorden"

Hashim Abedi, de broer van Salman Abedi, behoorde tot een jihadistengroep. Libische veiligheidsdiensten hielden de groep maandenlang in het oog, zo vernam de krant in diplomatieke kringen.



Een reactie van Kobler op het bericht kon niet meteen bekomen worden.



Nieuwe arrestatie

In verband met de terreuraanslag van Manchester is een 25-jarige man opgepakt, zo deelde de politie vandaag in de Noord-Engelse stad mee. Daarmee komt het aantal arrestanten op twaalf.



Daarnaast werd volgens de politie een huiszoeking gedaan in de stadswijk Moss Side.