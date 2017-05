"Brexit-overleg begint ten vroegste midden juni"

Hij hoopt dat na de vervroegde parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië, op 8 juni, een "gunstiger (binnenlands politiek) klimaat" zal heersen betreffende de Britse uitstap uit de EU.



De EU-deadline voor het afronden van de voorbereidingen van het overleg is 22 mei, maar het echte overleg begint ten vroegste in de derde week van juni. In het huidige, pre-electorale klimaat in Groot-Brittannië heersen immers vooral "harde", bij het electoraat goed in het oor liggende Britse standpunten.