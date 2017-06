"Amerikaanse wapendeal met Saoedi-Arabië is fake news"

Riedel voert aan dat zijn contacten binnen de wapenindustrie en in het Witte Huis allemaal bevestigen dat er geen akkoord is. Wel een reeks brieven waaruit belangstelling en intenties blijken, maar geen contracten. Er zijn wel offertes opgesteld waarvan de wapenindustrie denkt dat de Saoedi's er ooit belangstelling voor zullen hebben. Maar de Amerikaanse Senaat kreeg nog geen enkel document ter goedkeuring. De afdeling wapenverkoop van het Pentagon, het Defence Security Cooperation Agency, noemt het "voorgenomen verkopen". Bovendien blijkt volgens Riedel geen enkel wapenakkoord nieuw, ze zijn allemaal opgestart onder Obama's presidentschap. Slecht bij kas Zo is er bijvoorbeeld het voorstel van de verkoop van vier fregatten aan de Saoedische marine. Dat voorstel werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2015 al gerapporteerd, maar er is nog geen contract. Het type fregat waarover sprake moet bovendien nog gebouwd worden. Bovendien, zo stelt Riedel, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de Saoedi's door de lage olieprijzen en de al ruim twee jaar aanslepende oorlog met Yemen nog zo'n groot bedrag zouden kunnen ophoesten.

Israëls militair overwicht

President Obama verkocht het koninkrijk voor 112 miljard wapens, grotendeels in een akkoord uit 2012 dat werd onderhandeld door de toenmalige minister van Defensie Bob Gates. Om dat akkoord door het Congres te kunnen loodsen, onderhandelde Gates ook een akkoord met Israël opdat die hun militair overwicht op hun Arabische buren niet zouden kwijtspelen. Nog volgens Riedel hebben de Saoedi's door de dalende olieprijzen moeite om hun afbetalingen na te komen.



"Je zal pas weten dat Trumps akkoord écht is wanneer Israël begint te vragen naar een wapenpakket om zijn overwicht te verzekeren", stelt Riedel. Wat hij wel verwacht, is een miljardendeal met de Saoedi's voor munitie die het land nodig heeft voor de oorlog in Yemen. De Saoedische luchtmacht heeft volgens Riedel meer munitie nodig "om de bombardementen op het armste land van de Arabische wereld voort te zetten".



Terrorisme en Qatar

Al even misleidend als de wapendeal, is volgens Riedel de moslimcampagne tegen terrorisme. "De Golfstaten hebben zich tegen één van hen gekeerd. Saoedi-Arabië heeft een campagne georkestreerd om Qatar te isoleren. Samen met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte heeft Saoedi-Arabië alle banden met Qatar verbroken. Bondgenoten zoals de Maldiven en Yemen zijn mee op die wagen gesprongen. De Saoedi's en hun bondgenoten willen Qatar straffen omdat het land de Moslimbroeders steunt, omdat het nieuwszender Al-Jazeera huisvest en omdat het banden onderhoudt met Iran. De uitkomst van de top in Rijad is dat de sectaire en politieke spanningen in de regio verergeren", aldus nog Riedel.