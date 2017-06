"Aanval op IS-bolwerk Raqqa begint komende dagen"

De afgelopen dagen en weken zijn al duizenden burgers de stad ontvlucht, op zoek naar een schuilplaats voor het te verwachten geweld. Veel burgers zijn terechtgekomen in een kamp in het dorp Ain Issa ten noorden van Raqqa.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn een alliantie van voornamelijk Koerdische en Arabische milities, die gesteund worden door de internationale coalitie tegen IS onder leiding van de VS. De YPG is een van de Koerdische groepen die deel uitmaken van de SDF. "Onze troepen hebben de buitenwijken van de stad bereikt, en de belangrijkste operatie zal in de komende dagen van start gaan", aldus een YPG-woordvoerder aan het persbureau Reuters.

De Verenigde Staten willen geen commentaar geven over het tijdsschema van de komende operaties. Volgens de Amerikanen naderen de SDF de stad elke dag meer en meer, nu tot op 3 kilometer in het noorden en oosten. Ook in het westen is de afgelopen weken forse vooruitgang geboekt, daar is de alliantie tot op 10 kilometer genaderd.

Tot grote onvrede van Turkije verlenen de Verenigde Staten steun aan de YPG. Ankara ziet de militie als een verlengstuk van de verboden Koerdische PKK-beweging. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vroeg Washington onlangs af te zien van wapenleveranties aan de "terreurorganisatie".

Bedoeling is in elk geval de oostelijke Syrische stad, die in 2014 door IS tot haar "hoofdstad" werd uitgeroepen, van de terreurgroep te bevrijden. Het gebied ten zuiden van Raqqa staat namelijk nog volledig onder controle van de jihadisten.