Interview

Waren de fascisten begin vorige eeuw eigenlijk socialisten?

Wij linken het woord 'fascist' meteen aan Het Kwaad, maar dat is historisch niet terecht, zegt Robin te Slaa in zijn boek 'Wat is fascisme?'

Het fascisme trappelt weer voor onze deur, zo lijkt het. Amerika glijdt ernaar af, in Rusland heerst het en over Turkije zwijgen we maar liever. Maar loopt het wel zo’n vaart? "Wanneer je iedere populist een fascist noemt, geef je hem wel heel makkelijk een Calimero-hoedje cadeau", zegt expert ter zake Robin te Slaa.