Volwassen spin-off van Jommeke in de maak

Dat zegt Alexis Dragonetti, de CEO van Ballon Media en uitgever van Jommeke. "Net zoals Suske en Wiske zijn volwassen spin-off Amoras kreeg, bereiden we een volwassen Jommeke-spin-off voor. Niet onlogisch. Tot op de dag van vandaag heeft iedere Vlaming binding met het Jommeke-universum. Met die spin-off gaan we dus hun nieuwsgierigheid aanspreken."

Wie of wat in de Jommeke-spin-off centraal zal staan, wil Dragonetti nog niet kwijt. Maar volgens de uitgever van Jommeke tonen vele andere voorbeelden aan dat zo'n afgeleide wel degelijk nut heeft en succes kan hebben. "Zowel Thorgal als XIII kregen spin-offs waarin nevenpersonages de hoofdrollen vertolken. Ook Robbedoes is een succesverhaal: Kleine Robbe (Robbedoes als peuter, sinds 1987 GDW) is zelfs populairder geworden dan de moederreeks en kreeg een tv-reeks."