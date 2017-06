Nieuw boek van Tolkien na 100 jaar in de rekken

Tolkien (1892-1973) schreef het verhaal nadat hij terugkeerde van de Eerste Wereldoorlog, waar hij in 1916 vocht aan de Somme. Beren en Lúthien wordt omschreven als een "zeer persoonlijk verhaal" over de , dat zich afspeelt vóór In de ban van de ring.



Het verhaal werd bewerkt door zijn zoon Christopher Tolkien, die intussen 92 is, en bevat illustraties van Alan Lee, die een Oscar won voor zijn werk aan de Lord of the rings-films.