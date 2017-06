Met deze roman doorbreekt Mohsin Hamid alle grenzen, ook die van ruimte en tijd

'Mensen in de stad kregen een andere verhouding met ramen', schrijft Mohsin Hamid in Exit West. Waar deze voorheen uitzicht boden op de blauwe lucht en deden dromen van de vrijheid, waren het poorten geworden waar de dood doorheen kwam, in de gedaante van een kogelregen, maar veel vaker nog in die van een schervenstorm, veroorzaakt door de ontploffing van een straatbom. Het was ooit anders geweest in de niet bij naam genoemde stad waar Nadia en Saïd wonen.