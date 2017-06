Deze boeken gaan de strijd aan tegen de dictatuur van het uur

De activistische Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin (1945) wist het in 1987 zeker: spoedig zou de mens aan tijd ten onder gaan. In een ophefmakend boek, Time Wars, voorspelde hij dat de aanstaande digitale revolutie ons voorgoed zou vervreemden van 'het ritme van de natuur'.



De wereld werd volgens Rifkin al beheersd door 'mechanische apparaten en elektronische impulsen', die ons aan een dictatuur van snelheid en efficiëntie onderwierpen; vroeg of laat zouden we veranderen in kille machines. Computers baarden hem de meeste zorgen, aangezien die met nanoseconden werken, 'een snelheid die het menselijk bewustzijn te boven gaat'.