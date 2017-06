Zwaardere straffen in beroep voor Brussels terreurnetwerk

De procureur had in april gevraagd om hogere straffen uit te spreken tegen de acht verdachten, die deel zouden uitmaken van het terreurnetwerk dat eind februari 2014 werd opgerold. Zo werd voor Othman Akzinnay, die als de spil van het terreurnetwerk wordt gezien, een celstraf van vijftien jaar gevraagd. In eerste aanleg had hij zes jaar cel gekregen, in beroep kreeg hij tien jaar. Het hof volgde wel de these van de verdediging en vorderde niet de onmiddellijke aanhouding van Akzinnay. Mohamed Akzinnay, de broer van Othman, kreeg vier jaar cel met uitstel.



In eerste aanleg was er nog een dertigtal verdachten in dit terrorismedossier. Onder hen bevond zich toen Najim Laachraoui, een van de zelfmoordterroristen die betrokken was bij de aanslag op Brussels Airport op 22 maart 2016.



Ook de moslimpredikant Khalid Zerkani, de belangrijkste ronselaar van Syriëstrijders in België, behoorde tot het netwerk. Hij werd in april 2016 al tot vijftien jaar cel veroordeeld.



De vrijspraak in eerste aanleg van imam Mohamed Benajiba werd bevestigd.