Zus van vermist meisje uit Ukkel is teruggekeerde Syrië-strijdster

Firdaous Bouhaltite Soulaïmane vertrok woensdagochtend naar school, maar is daar nooit aangekomen. Eergisteren verspreidde de federale politie een opsporingsbericht: het meisje is zeer slank gebouwd en ongeveer 1m60 lang, met donkere ogen en halflang haar dat meestal opgestoken is.



Samen met het opsporingsbericht werden twee foto's verspreid, één in traditionele kledij en één in westerse kledij. In het opsporingsbericht staat ook vermeld dat Firdaous mogelijk een donkerbruine niqab en zwarte handschoenen draagt.



De speurders houden er immers ernstig rekening mee dat Firdaous geradicaliseerd is en mogelijk op weg is naar Syrië. Een piste die aan ernst wint nu blijkt dat haar oudere zus een teruggekeerde Syrië-strijdster is.



"Het is een piste die niet uitgesloten is en actief onderzocht wordt", zegt Brussels parketwoordvoerder Pierre Geerinckx. "Het is vooralsnog niet mogelijk om op basis van elementen uit het onderzoek een (nakend) vertrek te bevestigen. Uit de elementen van het onderzoek blijkt wel dat Firdaous nog niet in Syrië geweest is."



Wie informatie heeft over Firdaous, kan contact opnemen met de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300 of met Child Focus via het nummer 116.000. Reageren kan ook via email: opsporingen@police.belgium.eu.