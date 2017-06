Wouter Van Besien formateur voor brede kieslijst in Antwerpen

"Ik doe een oproep naar iedereen die geen politieke lidkaart, maar wel een hart heeft voor onze stad", zegt Van Besien. "Ik zie veel Antwerpenaars die het heft in eigen handen nemen omdat ze van hun stad iets willen maken. Deze liefde voor Antwerpen zorgt voor een grote dynamiek, waar dit stadsbestuur spijtig genoeg niet op inspeelt."



Warme stad

Het project voor de verkiezingen van 2018 moet volgens Van Besien de partijen overstijgen. "We staan op een kruispunt. Willen we een warme stad waarin we niemand achterlaten en met een modern mobiliteitsbeleid, dan moeten we het model van een politieke partij overstijgen."



Bij sp.a krijgt de Antwerpse voorzitter Tom Meeuws een gelijkaardig mandaat als Van Besien. Beiden bevestigen hiermee dat ze al een tijdje verkennende gesprekken voeren.